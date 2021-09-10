Плановые отключения в Мурманске на 10 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 8, 10.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 8 сентября до 16.00 10 сентября - ул. Полярный Круг, 4, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 – просп. Кольский, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 172а, 174 корп.1, 174 корп.2, 174 корп.3, 174 корп.4, 174 корп.5, 176 корп.1, 176 корп.2, 176 корп.3, 178, 178а, 186; пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Беринга, 1, 3.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 – просп. Кольский, 47, 49; ул. Новое Плато, 18; ул. Коминтерна, 16, 18, 20; ул. Чумбарова-Лучинского, 33;

10.00 – 16.00 - ул. Николаева, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

10 сентября, в связи с проведением в Мурманске ремонтных работ на временной воздушной линии, АО «МОЭСК» информирует об отключении электроснабжения многоквартирных домов №№ 8 и 10, расположенных по улице Полярные Зори, с 09.00 до 17.00.