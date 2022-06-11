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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 11, 13 и 14 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11, 13 и 14 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 7 июня до выполнения 14 июня – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов;

с 14 июня до выполнения 16 июня – опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 19 домов;

с 14 июня до выполнения 17 июня – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 144 дома;

с 14 июня до выполнения 20 июня – опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») – 845 домов.

Гидропневматическая промывка теплосети котельной:

с 14 июня до выполнения 16 июня – гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») зоны «Низ» – 26 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего и холодного водоснабжения:

11 июня

10.00 – 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 21.

14 июня

9.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 45, 47а;

10.00 – 16.00 -  ул. Саши Ковалева, 10.

От холодного водоснабжения:

13 июня

10.00 – 12.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15.

От электроснабжения:

11.00 – 15.00 - ул. Халатина, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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