Плановые отключения в Мурманске на 11 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Арктический, 16; ул. Нахимова, 15.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 апреля до 17.00 12 апреля - проезд Капитана Тарана, 2;

с 9.00 11 апреля до 13.00 13 апреля - ул. Капитана Орликовой, 54; ул. Капитана Орликовой, 56;

с 9.00 11 апреля до 15.00 13 апреля - ул. Капитана Орликовой, 55;

с 9.00 11 апреля до 15.00 12 апреля - ул. Капитана Орликовой, 58, 59, 60.

От холодного водоснабжения:

9.30 — до выполнения – просп. Героев-североморцев, 66/19; ул. Хлобыстова, 15, 17.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 40, 42.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Октябрьская, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.