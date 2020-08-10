Плановые отключения в Мурманске на 11 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 августа.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;
с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.
От горячего водоснабжения:
9.00 - до выполнения – просп. Ленина, 79.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.30 - 17.00 - ул. Старостина, 31, 33, 35.
От холодного водоснабжения:
8.30 - 23.00 - ул. Софьи Перовской, 26; ул. Володарского, 18а; ул. Николаева, 13, 15;
11.00 - 17.00 - ул. Радищева, 10, 12, 14, 14 корп.1, 22.
От газоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Советская (мкр.Росляково), 5.
От электроснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Мурманская, 56, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.