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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 11 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 10. декабря до 16.00 11 декабря - пер. Якорный, 3, 6.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25а.

От холодного водоснабжения:

11.00 – 17.00 - пр-д. Молодёжный, 13.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Сполохи, 7, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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