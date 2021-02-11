Плановые отключения в Мурманске на 11 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 12.00 8 февраля до выполнения работ 12 февраля - ул. Капитана Орликовой, 11, 12;
с 9.00 9 февраля до выполнения работ 15 февраля - ул. Шабалина, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Куйбышева, 2а; ул. Павлова, 19, 23; ул. Фурманова, 2;
9.00 — 20.00 - ул. Хлобыстова, 30, 32; просп. Героев-североморцев, 69.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 6, 8, 12; ул. Полярные Зори, 9; пер. Терский, 9; ул. Загородная, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.