Плановые отключения в Мурманске на 11 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 февраля.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - просп. Героев-североморцев, 13, 15 корп.1, 15 корп.2, 17 корп.1, 17 корп.2, 19, 1, 7 корп.2, 9 корп.1, 9 корп.3, 11 корп.1, 11 корп.2.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Генерала Щербакова, 14; ул. Дзержинского, 3, 8; пер. Терский, 9; ул. Загородная, 19; ул. Воровского, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.