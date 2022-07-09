Плановые отключения в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов;

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома;

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 9 корп. 1, 11 корп. 1;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.