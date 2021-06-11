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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 11 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 июня  до выполнения 15 июня - опрессовка от тепловой сети котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») -332 дома;

с 8 июня до 10 июня - опрессовка тепловых сетей после отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

Ремонт ТЦ:

с 8 июня до выполнения 21 июня  – плановый ремонт ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 12 домов.

От горячего водоснабжения:

с 13.00 7 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Полярные Зори, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 9.00 11 июня до выполнения работ - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 -  ул. Жуковского, 11, 18.

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Николаева, 15;

10.00 – 16.30 - ул. Новое Плато, 5; ул. Халатина, 16.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 – просп.Ленина, 61;

9.00 – 15.00 - ул. Гоголя, 13, 17, 19; ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5; ул. Павлова, 19, 21, 23; ул. Радищева, 35/8, 39, 41, 43; ул. Рылеева, 6; ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25  ул. Фурманова, 3, 5; ул. Чапаева, 1, 4, 5; ул. Шолохова, 17, 21, 22, 23, 24, 24, 26, 26б, 28;

10.00 – 12.00 - ул. Карла Либкнехта, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 46 корп. 4, 48, 54.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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