Плановые отключения в Мурманске на 11 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 10 марта до выполнения работ 11 марта – просп. Ленина, 80, 82; ул. Воровского, 4/22, 5/23; ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2; ул. Комсомольская, 4, 6; ул. Ленинградская, 20, 24; ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 10 марта до 16.00 12 марта – просп. Кольский, 218, 220, 222;

с 9.00 10 марта до 16.00 12 марта – просп. Кольский, 103, 160; ул. Баумана, 2;

с 9.00 10 марта до 17.00 12 марта - ул. Крупской, 32, 34.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Свердлова, 68, 70, 72.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 16; ул. Ломоносова, 13; ул. Гвардейская, 9а, 11; ул. Гагарина, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Сполохи, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.