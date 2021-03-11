Плановые отключения в Мурманске на 11 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 марта до 16.00 11 марта - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63, 75; ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20;
с 9.00 9 марта до 17.00 11 марта - пр-т. Кольский, 224, 226, 228.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 23.59 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23;
9.00 — 17.00 - ул. Старостина, 77, 79, 81; ул. Книповича, 43, 45, 53.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 3; ул. Шевченко, 1а, 6а; ул. Гвардейская, 15; ул. Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4;
10.00 — 16.00 – просп.Кольский, 171.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.