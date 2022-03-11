Плановые отключения в Мурманске на 11 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 2, 55;
с 9.00 11 марта до выполнения - ул. Коминтерна, 20, 22, 24.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Крупской, 30;
10.00 — 12.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27;
13.00 — 15.00 - ул. Крупской, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 – просп. Кольский, 31, 33;
9.00 — 20.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 35;
9.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 35 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.