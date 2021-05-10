Плановые отключения в Мурманске на 11 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 мая.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 мая до 17.00 13 мая – просп. Кольский, 72, 76, 78, 169.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.