Мурманская область. Арктика (16+)11.11.20 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 ноября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 ноября до 16.00 13 ноября – просп. Кольский, 26, 28; ул. Бабикова, 10, 8; ул. Капитана Пономарева, 3;
9.00 – 12.00 - ул. Мира, 2корп. 1, 2 корп. 2; ул. Старостина, 59 корп. 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 70; ул. Полярные Зори, 41 корп. 3 просп. Героев-североморцев, 15 корп. 1, 51, ул. Халатина, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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