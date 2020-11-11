Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 ноября до 16.00 13 ноября – просп. Кольский, 26, 28; ул. Бабикова, 10, 8; ул. Капитана Пономарева, 3;

9.00 – 12.00 - ул. Мира, 2корп. 1, 2 корп. 2; ул. Старостина, 59 корп. 1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 70; ул. Полярные Зори, 41 корп. 3 просп. Героев-североморцев, 15 корп. 1, 51, ул. Халатина, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.