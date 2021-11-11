Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 10 ноября до 16.00 12 ноября – просп. Кольский, 32, 34, 38;

с 9.00 10 ноября до выполнения работ 11 ноября - ул. Шабалина, 49, 51, 53, 55, 57.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Марата, 22; просп. Кольский, 70; просп. Героев-североморцев, 15 корп. 1, 51, 55; ул. Халатина, 8; ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.