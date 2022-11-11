Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 ноября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Баумана, 40, 42а; ул. Генерала Щербакова, 16, 18, 20, 22.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 43 корп. 1; ул. Александра Невского, 95; просп. Героев-североморцев, 51, 53, 57.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Пригородная, 17а, 1а, 28, 43, 45; ул. Фестивальная, 20, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.