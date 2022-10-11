Плановые отключения в Мурманске на 11 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 10.00 10 октября до 18.00 11 октября – просп. Кольский, 126, 128.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Генералова, 1/13, 3/20; ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 15, 17/14; ул. Новосельская, 4; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 7, 9, 11, 16.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 21.00 - ул. Николаева, 6, 8, 13, 15; ул. Александра Невского, 80, 82.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.