Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 сентября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

с 10.00 10 сентября до 16.00 11 сентября - ул. Полярный Круг, 1.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 9.00 11 сентября до выполнения работ - ул. Крупской, 15, 17, 19, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25; просп. Ленина, 16, 18, 20; ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25; ул. Гарнизонная, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.