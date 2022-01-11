Мурманская область. Арктика (16+)11.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 11 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 января.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 169; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2; ул. Подстаницкого, 6, 10, 12, 16; просп. Героев-североморцев, 65, 67;
10.00 — 16.00 - ул. Кирпичная, 12; ул. Папанина, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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