Плановые отключения в Мурманске на 12 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 апреля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 апреля до 16.00 14 апреля - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.