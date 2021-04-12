Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 12 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 апреля до 16.00 14 апреля - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-
Последние комментарии
Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро – почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути