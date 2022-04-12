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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 12 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.30-17.00 - № 10, 6 на Арктический переулк, 10;

9.00-23.59 – просп Ленина, 5, 7, 9, 13, 15,17, ул. Полярные Зори, 1,  3, 5, 7, 9, 11.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 апреля до 17.00 12 апреля - проезд Капитана Тарана, 2;

с 9.00 11 апреля до 13.00 13 апреля - ул. Капитана Орликовой, 54; ул. Капитана Орликовой, 56;

с 9.00 11 апреля до 15.00 13 апреля - ул. Капитана Орликовой, 55;

с 9.00 11 апреля до 15.00 12 апреля - ул. Капитана Орликовой, 58, 59, 60;

10.00-17.00 – ул. Полярные Зори, 41 корп. 3..

От холодного водоснабжения:

с 9.30 до выполнения работ - в домах № 66/19 на просп. Героев-североморцев, 66/19; ул. Алексея Хлобыстова, 15, 17.

От газоснабжения:

10.00-13.00 – ул. Капитана Копытова, 41, 44; ул. Академика Книповича, 41;

10.00-16.00 – ул. Самойловой, 12.

От электроснабжения:

10.00-12.00 - Рыбный проезд, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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