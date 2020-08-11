Плановые отключения в Мурманске на 12 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;

с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 11 августа по 17 августа - опрессовка (гидравлические испытания) от Южной котельной –564 дома.

От газоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Советская (мкр.Росляково), 3; просп. Кольский, 20, 24; ул. Аскольдовцев, 3;

10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.