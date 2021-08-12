Плановые отключения в Мурманске на 12 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 3 августа до 16 августа - плановый ремонт котельной котельной ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») — 18 домов.

Опрессовка тепловой сети:

с 9 августа по 12 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;

с 10 августа до выполнения 16 августа - опрессовка тепловой сети Восточной котельной — 458 домов;

с 10 августа до 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от котельной по ул. Фестивальной — 18 домов;

с 10 августа до выполнения 16 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП — «кв.2 Новое плато» — 32 дома;

с 10 августа до выполнения 16 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП — «кв.2а Больничный городок» — 114 домов;

с 10 августа до выполнения 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП «Шевченко» — 13 домов;

с 10 августа до выполнения 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП «Бондарная» — 27 домов;

с 10 августа до выполнения 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП «Прибрежная» — 9 домов;

с 10 августа до 12 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») — 67 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 12 августа по 16.00 13 августа – просп.Кольский, 43; ул. Полярный Круг, 10, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Павлика Морозова, 3а, 5 корп. 1, 4а;

9.00 — 18.00 - ул. Капитана Маклакова, 48, 49.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (мкр.Росляково), 1;

10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 24;

10.00 — 16.00 - прсоп. Героев-североморцев, 3 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.