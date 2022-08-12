Плановые отключения в Мурманске на 12 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 августа.
Плановый ремонт котельной:
со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.
Опрессовка теплосети котельной:
с 10 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Росляково» — 67 дома;
с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети перед началом отопительного сезона от ЦТП «Шевченко» — 17 домов;
с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети перед началом отопительного сезона от ЦТП «Бондарная» — 23 дома;
с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети перед началом отопительного сезона от ЦТП «Прибрежная» — 8 домов.
Гидравлические испытания:
с 9 августа до выполнения работ 15 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» — 721 дом.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Гончарова, 7, 9, 11.
От газоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково),1; ул. Школьная (Росляково), 2;
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1; ул. Аскольдовцев, 3.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00
В связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК», года будет прекращена подача электроэнергии со стороны 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-33. Отключение электроснабжения коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: ул. Академика Павлова, 10, 12, 12а, 14, 16, 35; пр-д Рылеева, 5; ул. Чехова, 4, 6; ул. Куйбышева, 21, 23, 12; ул. Радищева, 56, 58, 60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.