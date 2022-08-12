Плановые отключения в Мурманске на 12 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 августа.

Плановый ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 10 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Росляково» — 67 дома;

с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети перед началом отопительного сезона от ЦТП «Шевченко» — 17 домов;

с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети перед началом отопительного сезона от ЦТП «Бондарная» — 23 дома;

с 9 августа до выполнения работ 12 августа — опрессовка тепловой сети перед началом отопительного сезона от ЦТП «Прибрежная» — 8 домов.

Гидравлические испытания:

с 9 августа до выполнения работ 15 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» — 721 дом.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Гончарова, 7, 9, 11.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (Росляково),1; ул. Школьная (Росляково), 2;

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1; ул. Аскольдовцев, 3.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00

В связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК», года будет прекращена подача электроэнергии со стороны 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-33. Отключение электроснабжения коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: ул. Академика Павлова, 10, 12, 12а, 14, 16, 35; пр-д Рылеева, 5; ул. Чехова, 4, 6; ул. Куйбышева, 21, 23, 12; ул. Радищева, 56, 58, 60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.