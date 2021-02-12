Плановые отключения в Мурманске на 12 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 февраля до выполнения работ 15 февраля - ул. Шабалина, 29, 31;
с 14.00 2 февраля до выполнения работ 12 февраля – просп.Кольский, 206;
с 12.00 8 февраля до выполнения работ 12 февраля - ул. Капитана Орликовой, 11, 12;
с 9.00 11 февраля до 16.00 12 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 17.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Капитана Орликовой, 33, 34, 37, 38, 40, 41.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 14; ул. Дзержинского, 3, 8; ул. Туристов, 11а, 23А, 29а; ул. Адмирала Лобова, 9 корп.3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.