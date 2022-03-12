Мурманская область. Арктика (16+)12.03.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 12 и 14 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 и 14 марта.
От холодного водоснабжения:
12 марта
9.30 – 19.00 - пр-д. Ледокольный, 23.
От газоснабжения:
12 марта
10.00 – 12.00 - ул. Шевченко, 11; ул. Героев Рыбачьего, 3.
От электроснабжения:
9.00 – 13.00 - ул. Ковалева, 10, 12, 14, 20; ул. Маяковского, 1, 3, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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