Мурманская область. Арктика (16+)12.07.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 12 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 и 12 июля.
Ремонт теплосетей и ТЦ:
с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 534 дома;
с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Александра Невского, 6, 55; ш. Нижнеростинское, 39, 77;
13.30 – 17.00 - ул. Полярной Дивизии, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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