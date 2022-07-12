Плановые отключения в Мурманске на 12 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома;

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 29; ул. Александра Невского, 89.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Заводская (жилой район Росляково), 3;

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 66;

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.