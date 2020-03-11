Плановые отключения в Мурманске на 12 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 марта.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 10 марта до 16.00 12 марта – просп. Кольский, 218, 220, 222;

с 9.00 10 марта до 16.00 12 марта – просп. Кольский, 103, 160; ул. Баумана, 2;

с 5.00 11 марта до выполнения работ 12 марта - ул. Мурманская, 58;

с 11.00 11 марта до выполнения работ 13 марта – просп. Ленина, 24;

9.00 – 15.00 - ул. Кильдинская, 1; ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 66;

9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 11, 13, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 1а, 6а; .ул. Гвардейская, 13; ул. Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1.

От электроснабжения:

13.00 – 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.