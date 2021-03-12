Плановые отключения в Мурманске на 12 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 марта до 17.00 12 марта – просп.Кольский, 224, 226, 228;
с 9.00 11 марта до 17.00 12 марта –просп.Кольский, 103, 167; ул. Баумана, 2; ул. Капитана Копытова, 23, 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Анатолия Бредова, 12,14; ул. Миронова, 1, 3. 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16/32; ул. Свердлова, 30 корп. 2; ул. Гагарина, 25, 25 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б; ул. Гагарина, 9 корп. 5, 13; ул. Александрова, 26; ул. Успенского, 4; пер. Русанова, 3;
10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 3.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - пер. Терский, 3, 4, 7а, 9, 13, 15/15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.