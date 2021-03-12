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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 12 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 9 марта до 17.00 12 марта – просп.Кольский, 224, 226, 228;

с 9.00 11 марта до 17.00 12 марта –просп.Кольский, 103, 167; ул. Баумана, 2; ул. Капитана Копытова, 23, 24.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Анатолия Бредова, 12,14; ул. Миронова, 1, 3. 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16/32; ул. Свердлова, 30 корп. 2; ул. Гагарина, 25, 25 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б; ул. Гагарина, 9 корп. 5, 13; ул. Александрова, 26; ул. Успенского, 4; пер. Русанова, 3;

10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 3.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Терский, 3, 4, 7а, 9, 13, 15/15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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