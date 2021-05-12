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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 12 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Александра Невского, 85а.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 мая  до 17.00 13 мая – просп. Кольский, 72, 76, 78, 169;

9.00 – 17.00 - ул. Радищева, 16.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Октябрьская, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 36, 40; ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 61/21;

10.00 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 20, 24; ул. Книповича, 61 корп. 1; ул. Марата, 6, 18; просп. Ленина, 78; ул. Аскольдовцев, 33; ул. Карла Либкнехта, 12, 18, 22; ул. Челюскинцев, 21Б, 21В, 25, 35, 37.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 29, 31; ул. Миронова, 6, 8;

11.00 – 15.00 - ул. Шевченко, 11а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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