Плановые отключения в Мурманске на 12 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.
От горячего водоснабжения:
с 15.00 4 мая до выполнения работ 13 мая - ул. Сафонова, 26;
с 9.00 11 мая до 16.00 12 мая - ул. Ломоносова, 8, 12;
с 9.00 11 мая до 16.00 13 мая - ул. Ломоносова, 10 корп. 2, 10 корп. 3;
9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 102; ул. Колхозная, 12;
10.00 — 17.00 - ул. Радищева, 16.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - пр-д. Речной, 2, 7, 7а, 9; просп. Героев-североморцев, 86, 89, 91, 95, 100, 101, 103;
9.30 — 16.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 20, 24; ул. Книповича, 59, 61 корп. 1;
10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 30.
От электроснабжения:
09.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.