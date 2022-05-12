Плановые отключения в Мурманске на 12 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 4 мая до выполнения работ 13 мая - ул. Сафонова, 26;

с 9.00 11 мая до 16.00 12 мая - ул. Ломоносова, 8, 12;

с 9.00 11 мая до 16.00 13 мая - ул. Ломоносова, 10 корп. 2, 10 корп. 3;

9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 102; ул. Колхозная, 12;

10.00 — 17.00 - ул. Радищева, 16.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - пр-д. Речной, 2, 7, 7а, 9; просп. Героев-североморцев, 86, 89, 91, 95, 100, 101, 103;

9.30 — 16.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 20, 24; ул. Книповича, 59, 61 корп. 1;

10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 30.

От электроснабжения:

09.00 — 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.