Плановые отключения в Мурманске на 12 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3,17 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 ноября до 16.00 13 ноября – просп. Кольский, 26, 28.
О холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп.Кольский, 76; ул. Полярные Зори, 41 корп. 4, 43 корп. 1; просп. Героев-североморцев, 25, 55, 57; ул. Халатина, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.