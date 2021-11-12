Плановые отключения в Мурманске на 12 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 10 ноября до 16.00 12 ноября – просп. Кольский, 32, 34, 38;

с 9.00 11 ноября до 17.00 12 ноября - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп.3;

с 16.00 10 ноября до выполнения работ 16 ноября - ул. Капитана Буркова, 29.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Достоевского, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 2;

9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 56, 58;

10.00 – 23.59 - ул. Павлика Морозова, 7.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп.4, 43 корп.1; просп. Героев-североморцев, 25, 53, 57; ул. Халатина, 11

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.