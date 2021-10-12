Плановые отключения в Мурманске на 12 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 октября.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 12 октября до выполнения работ - ш. Североморское (р-н. Росляково), 7, 8, 9; ул. Школьная (р-н. Росляково), 6; ул. Заводская (р-н. Росляково), 2, 5; ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 2, 3;
9.00 — 17.00 – просп. Кольский, 140 корп.1.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 12б; ул. Полярные Зори, 31 корп.2; ул. Александрова, 8, 16; ул. Гаджиева, 11; просп. Кольский, 142, 144, 146, 148, 150 корп.2.
От электроснабжения:
0.00 — 7.00 – пр-д. Капитана Тарана, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Полярные Зори, 42, 42а, 44, 46.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.