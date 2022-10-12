Плановые отключения в Мурманске на 12 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 12 октября до выполнения работ - ул. Мохнаткина Пахта (р-н. Росляково), 1, 6.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 9.00 12 октября до выполнения работ - ул. Мохнаткина Пахта (р-н. Росляково), 1, 6.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 – просп. Кольский, 46, 47, 49; ул. Шмидта, 11, 17; ул. Павлика Морозова, 1/7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.