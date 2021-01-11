Плановые отключения в Мурманске на 12 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 января.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 11.00 11 января до выполнения работ 12 января - ул. Свердлова, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Гончарова, 7, 15.

От газоснабжения:

10.30 – 16.30 - ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2; просп. Героев-североморцев, 9 корп.1, 11 корп. 2, 69, 73.

От электроснабжения:

с 11.00 12 января до выполнения работ - пр-д. Рыбный, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.