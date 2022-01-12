Плановые отключения в Мурманске на 12 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 января.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 12 января до выполнения работ - ул. Октябрьская, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 января до 16.00 13 января - пер. Якорный, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 171, 173; ул. Каменная, 2 корп.3; просп. Героев-североморцев, 9 коп.1, 11 корп.2, 69, 73;
10.00 — 16.00 - ул. Капустина, 3; ул. Нахимова, 19.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Генерала Щербакова, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.