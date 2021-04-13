Плановые отключения в Мурманске на 13 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 апреля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 12 апреля до 16.00 14 апреля - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31, 33;

с 9.00 12 апреля до 18.00 19 апреля – просп. Ленина, 26;

с 10.00 12 апреля до выполнения работ 16 апреля – просп. Кольский, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Шабалина, 63.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 – просп. Героев-североморцев, 48, 50, 50 корп. 1;

9.00 – 23.00 - ул. Бондарная, 8, 10, 10а; просп. Кольский, 161, 163.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 40, 42, 43; ул. Книповича, 44 корп. 1; ул. Халатина, 15, 19; ул. Адмирала Ушакова, 8; ул. Сафонова, 17.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 22; ул. Карла Либкнехта, 30а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.