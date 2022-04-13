Плановые отключения в Мурманске на 13 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 апреля до 13.00 13 апреля - ул. Капитана Орликовой, 54; ул. Капитана Орликовой, 56;
с 9.00 11 апреля до 15.00 13 апреля - ул. Капитана Орликовой, 55.
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 40, 41, 44, 45;
10.00 — до выполнения - ул. Старостина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Загородная, 24; ул. Пищевиков, 10/11, 4, 6, 8.
От холодного водоснабжения:
9.30 — до выполнения - ш. Североморское (Росляково), 7, 9; ул. Заводская (Росляково), 2.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 43; ул. Книповича, 42; ул. Гаджиева, 16; ул. Халатина, 15, 19.
От электроснабжения:
13.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.