Плановые отключения в Мурманске на 13 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 24 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;

с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 11 августа по 17 августа - опрессовка (гидравлические испытания) от Южной котельной –564 дома.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 17.00 - пер. Портовый, 52; ул. Коминтерна, 14, 16. 18, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 13, 15, 2, 4, 6, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 54, 56.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 50, 52.

От газоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Советская (мкр.Росляково), 1; ул. Чумбарова-Лучинского, 5; ул. Полярной Правды, 2, 2а; ул. Профессора Сомова, 3; ул. Капитана Буркова, 15; пер. Русанова, 13, 15;

10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.