Плановые отключения в Мурманске на 13 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 3 августа до 16 августа - плановый ремонт котельной котельной ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») — 18 домов.

Опрессовка тепловой сети:

с 10 августа до выполнения 16 августа - опрессовка тепловой сети Восточной котельной — 458 домов;

с 10 августа до 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от котельной по ул. Фестивальной — 18 домов;

с 10 августа до выполнения 16 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП — «кв.2 Новое плато» — 32 дома;

с 10 августа до выполнения 16 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП — «кв.2а Больничный городок» — 114 домов;

с 10 августа до выполнения 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП «Шевченко» — 13 домов;

с 10 августа до выполнения 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП «Бондарная» — 27 домов;

с 10 августа до выполнения 13 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ЦТП «Прибрежная» — 9 домов;

с 10 августа до 12 августа - опрессовка тепловых сетей перед началом отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») — 67 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Капитана Маклакова, 48, 49.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Советская (Росляково), 7;

10.00 – 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5;

10.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 72.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.