Плановые отключения в Мурманске на 13 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.30 13 декабря до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 8, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 22, 24 корп. 1; ул. Полухина, 12а, 14а, 14в; ул. Генерала Фролова, 3;

14.00 – 20.00 - ул. Старостина, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13 корп. 1, 13 корп. 2; пр-д. Связи, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.