Плановые отключения в Мурманске на 13 и 15 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 и 15 августа.

Плановый ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Гидравлические испытания:

с 9 августа до выполнения работ 15 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1;

09.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 18, 19, 21.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27; ул. Прибрежная, 1, 23, 25;

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 140а, 140б, 146, 150 корп, 148, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 152; ул. Беринга, 2, 4, 14, 14а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20.

От газоснабжения:

13 августа

9.00 – 16.00 - ул. Школьная (Росляково), 2.

От электроснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22.

13 и 15 августа

В связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информирует, что 13 августа с 00 до 2 часов будет прекращена подача электроэнергии со стороны 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-516. Отключение электроснабжения коснется объектов, расположенных по следующим адресам: ул. Адмирала флота Лобова, 15 (склад, автомойка), ул. Адмирала флота Лобова, 19 (светофорный объект), ул. Адмирала флота Лобова, 11, кор. 6 (наружное освещение).

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу ул. Адмирала флота Лобова, 11, корп. 4, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от ТП-522. Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу ул. Адмирала флота Лобова, 17, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от 1 СШ ТП-516.

Кроме того, 15 августа с 9.00 до 14.00 будет прекращена подача электроэнергии с ТП-815. Отключение электроснабжения коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: жилой район Дровяное, ул. Ю. Смирнова, 20, 16, 22, 18, ГСК №370/2, станция сотовой связи, хоккейно-силовой клуб «ТАВР».

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.