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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 13 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  13 июля.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля  до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения  26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Колхозная, 10, 12, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 -, ул. Загородная, 5; ул. Карла Либкнехта, 27а, 29, 31, 38, 38а, 40; ул. Октябрьская, 28, 32, 34.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - Североморское (Росляково), 16;

10.00 – 15.00 – ул. Инженерная, 8;

10.00 – 16.00 -  ул. Свердлова, 6 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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