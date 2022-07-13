Плановые отключения в Мурманске на 13 июля
Плановый ремонт котельной:
с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома;
с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;
с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;
с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Александрова, 28, 34 корп. 1;
10.30 – 14.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6; просп. Ленина, 25, 29, 31, 31а.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Заводская (жилой район Росляково), 11;
10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 18; просп. Ленина, 84, 86.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.