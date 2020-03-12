Плановые отключения в Мурманске на 13 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 марта.

От горячего водоснабжения:

с 11.00 11 марта до выполнения работ 13 марта – просп. Ленина, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.