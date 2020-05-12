Плановые отключения в Мурманске на 13 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 – пролсп.Ленина, 81, ул. Володарского, 12;
9.00 – 16.45 - просп. Героев-североморцев, 76 корп.1, 78.
От горячего водоснабжения:
с 14.30 12 мая до выполнения работ 13 макя - ул. Софьи Перовской, 11;
9.30 – 12.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;
9.30 – 17.00 - ул. Привокзальная, 20.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Ивченко, 8, 11.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 20, 24; ул. Книповича, 35 корп.1; ул. Марата, 6, 18, 20; ул. Самойловой, 12; ул. Комсомольская, 3; ул. Аскольдовцев, 29; ул. Сафонова, 26, 28, 30, 32/19; 10:00 – 16:00, просп.Героев-североморцев, 12; ул. 6 Комсомольской батареи, 45; ул. Калинина, 45, 47, 71.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.