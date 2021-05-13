Плановые отключения в Мурманске на 13 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Александра Невского, 85а.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 мая до 17.00 13 мая – просп. Кольский, 72, 76, 78, 169;
с 9.00 12 мая до 17.00 13 мая – ул. Полярные Зори, 17 корп. 3;
9.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 52; ул. Старостина, 45, 49;
10.00 – 17.00 - ул. Гвардейская, 17.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 5, 6; ул. Книповича, 61 корп. 2; ул. Марата, 20, 22; просп. Ленина, 80; ул. Аскольдовцев, 37, 41; ул. Пищевиков, 7, 9; ул. Загородная, 18, 28.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.