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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 13 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Александра Невского, 85а.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 мая до 17.00 13 мая – просп. Кольский, 72, 76, 78, 169;

с 9.00 12 мая до 17.00 13 мая – ул. Полярные Зори, 17 корп. 3;

9.00 – 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 52; ул. Старостина, 45, 49;

10.00 – 17.00 - ул. Гвардейская, 17.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 5, 6; ул. Книповича, 61 корп. 2; ул. Марата, 20, 22; просп. Ленина, 80; ул. Аскольдовцев, 37, 41; ул. Пищевиков, 7, 9; ул. Загородная, 18, 28.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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